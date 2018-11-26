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وكيل الرى بالقاهرة والجيزة يؤكد تشكيل لجنة لمراجعة مخرات السيول

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:00 ص
وكيل الرى بالقاهرة والجيزة يؤكد تشكيل لجنة لمراجعة مخرات السيول الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاشور راغب، وكيل وزارة الرى بالقاهرة والجيزة، أنه وجه وحدة الرى بحلوان بتشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول للتاكد من عملها وتطهيرها بشكل جيد.
 
واضاف وكيل وزارة الرى لـ"اليوم السابع" أن سيتم تصوير مخرات السيول من قبل اللجنة للتأكد من الحالة الموجودة، مشيرا إلى أن القاهرة والجيزة بها 11 مخر للسيل تم تطهيرهم بشكل كامل قبل فصل الشتاء وتم إجراء محاكاه عملية للسيول ببعض المخرات.
 
وأوضح راغب أن هناك عدد من المخرات لم يمر بها مياه أمطار منذ أكثر من 60 عاما، ولكن لا يمكن إلغاء أى مخر من مخرات السيول مهما طالت مدة عدم نزول المطر به، لأنه لا أحد يضمن التغيرات المناخية التى من الممكن أن تتسبب فى كوارث.
 
جاءت تصريحات وكيل وزارة الرى ردا على اليوم السابع، حول وجود تراكمات قمامة وزراعة أجزاء من مخرات السيل بالقاهرة.

 


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