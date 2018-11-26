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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:30 م
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وزير الدفاع الصينى يؤكد تمسك بلاده بالنظام الدولى وطريق التنمية السلمية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:00 م
وزير الدفاع الصينى يؤكد تمسك بلاده بالنظام الدولى وطريق التنمية السلمية الجيش الصينى
أ ش أ
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطنى الصينى "وى فنغ خه" أن بلاده تتمسك بقوة بالنظام الدولى وفى القلب منه الأمم المتحدة، وأن الجيش الصينى يتمسك دائما بطريق التنمية السلمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الصيني، اليوم الاثنين، مع وفد يضم ممثلين دائمين لدول أعضاء بالأمم المتحدة فى العاصمة بكين، وفقا لوزارة الدفاع الوطنى الصينية.

وأضاف فنغ خه أن الصين عازمة على العمل مع الدول الأخرى لتعزيز التعاون فى مجالات، مثل حفظ السلام الدولي، والإسهام فى بناء مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية، مع حماية السلام والاستقرار على الصعيدين العالمى والإقليمى.

وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة "فرانسوا ديلاتري" والممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة "تاى اتسكى سيلاسي" –فى كلمة خلال اللقاء بالإنابة عن الوفد الزائر- إن جميع الدول تقدر وتأمل أن تلعب الصين دورا أكبر فى الشؤون الدولية.


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