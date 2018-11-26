وزير الإعلام البحرينى: نقف فى صف واحد إلى جانب المملكة السعودية

المنامة (أ ش أ)

أكد وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على بن محمد الرميحى، وقوف مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية فى صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودعم ولى عهده الأمير محمد بن سلمان فى مواجهة الحملات المغرضة والحاقدة، وفاءً لمواقفها التاريخية المشرفة فى الذود عن أمتها، ومساندة حقوقها وقضاياها العادلة، وخدماتها الدينية الجليلة، وعطاءاتها الإنسانية والخيرية فى مشارق الأرض ومغاربها.

وشدد الرميحى على أن استمرار المملكة العربية السعودية فى مسيرتها التنموية والحضارية القوية والمزدهرة والموحدة هو مصدر قوة وعزة وكرامة للدول العربية والإسلامية، ودعامة أمان واستقرار للمنطقة والعالم أجمع.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز زيارة إلى مملكة البحرين اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزير الإعلام البحرينى قوله إن زيارة ولى العهد بالمملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين هى محل ترحيب وحفاوة بالغة على المستويات الرسمية والشعبية كافة.