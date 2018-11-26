video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: زياراتنا لسيناء تؤكد كذب ادعاءات الإرهابيين بأنها غير آمنة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:11 م
وزير الأوقاف: زياراتنا لسيناء تؤكد كذب ادعاءات الإرهابيين بأنها غير آمنة محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن زيارات شمال سيناء زيارات حقيقية وأن الإعلام التابع للجماعات يسوق أكاذيب عن خطورة التواجد بسيناء.

وأضاف مختار جمعة خلال ندوة له، أن سيناء آمنة وليس كما يدعى الإرهابيون، مضيفا أن الزيارة الأخيرة لقرية الروضة كانت لتأكيد أننا صناع الحياة، مشيرا أن الإسلام هو صناعة الحياة والبناء وليس صناعة الهدم.

وأوضح الوزير، أن العلماء أكدوا على حجية السنة النبوية وأن الإيمان بما جاء به الرسول هو من باب الإيمان بما أنزل الله.

ولفت الوزير، إلى أنه لا توجد إشكالية فى النص والثوابت بل فى فهمها، مضيفا أن المؤلفة قلوبهم كانوا يأخذون سهم لإعزاز الدولة ولما قويت الدولة لم تعطيهم حتى لا يكون إذلالا للدولة الإسلامية رغم وجود النص.

وقال الوزير: إن مسالك جماعات التطرف ووسائلها تضر بالدين لما هى فيها من تشدد مهما كانت مسمياتهم.

واستكمل الوزير: أن الأخلاق الإيمانية هى تنشر الإسلام، مشيرا إلى أن أكبر دولة إسلامية وهى إندونيسيا دخلها الإسلام بسبب أخلاق التجار ولم تدخلها جيوش، متسائلا هل الصورة الذهنية عن الإسلام التى يمكن أن ننشر بها الإسلام.

وأردف الوزير، إلى أنه عندما نقدم الطبيب المتميز والمهندسين الجيدين فسيتم تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأوقاف " تعاقب 6 من قيادات إدارة العاشر من رمضان بسبب التقصير

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لاختبارات الايفاد للدعاة

وزارة الاوقاف

تجديد الخطاب الدينى

الدعاة




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة