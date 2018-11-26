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وزيرة التضامن: أصدرنا اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بعد تأخر 10 سنوات

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:20 م
وزيرة التضامن: أصدرنا اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بعد تأخر 10 سنوات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص عام 2018 للإعاقة، مضيفة: "وضعنا أمامنا هدف لإنشاء قانون للإعاقة وأصدرنا لائحته التنفيذية، ومتأخرين 10 سنين مصر"، لافتة إلى أن مصر وقعت على اتفاقية عالمية لدمج وحماية ذوى الإعاقة عام 2008، إلا أنها تأخرت كثيرا فى الدمج حتى تم إصدار قانون للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة، لتدريب طلاب الجامعة فى مراكز التأهيل التابعة للوزارة.

 

وأعلنت غادة والى، أن هذا الأسبوع الجارى يتضمن مجموعة من الفعاليات أبرزها "حملة 16 يوم" والتى بدأت فى العالم كله ومصر جزء منها لمناهضة العنف ضد المرأة، كما سيشهد يوم 2 ديسمبر اليوم العالمى لمرض الإيدز، ويوم 3 ديسمبر يوم دمج الإعاقة العالمى و5 ديسمبر اليوم العالمى للتطوع وخدمة المجتمعات.

 

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى كلية التربية الخاصة التى تعد أحد أبرز الكليات فى مجال تدريس وتدريب معلمى الأشخاص ذوى الإعاقة، كما شهدت فعاليات التوعية بخطورة الإدمان والتى نظمها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى،ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات".

 

 ودعت والى، طلاب الجامعة للتطوع فى الأنشطة المتنوعة لوزارة التضامن والانخراط فى العمل التنموى وتقديم رسائل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعى وخاصة أن الوزارة تحتفل يوم 5 ديسمبر باليوم العالمى للتطوع .

 

وفى نهاية الزيارة شهدت وزيرة التضامن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة للتعاون فى مجال تدريب طلاب الجامعة فى مراكز التأهيل التابعة للوزارة كما تقدم بموجبها الجامعة عدد من المنح فى الدراسات العليا للعاملين بمراكز التأهيل.


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