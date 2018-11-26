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هجوم المهاجرين.. المئات يتحدون سياسات ترامب ويحاولون دخول أمريكا (فيديو)

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:03 م
هجوم المهاجرين.. المئات يتحدون سياسات ترامب ويحاولون دخول أمريكا (فيديو) الحدود الأمريكية - صورة أرشيفية
ريهام عبد الله
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فى تحدى جديد لقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول السياسات المقيدة لوصول المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية، حاول مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، عبور الحدود فى مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضى الأمريكية، أمس الأحد.

 

 

ونظم ما يقرب من 500 مهاجر، تظاهرة سلمية بجانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، وتوجهوا إلى الحاجز الحديدى فى المعبر الحدودى، وحاولوا اجتيازه فى محاولة لدخول الأراضى الأمريكية.

 

 

فيما نجح مئات المهاجرين بتجاوز الحاجز الأول قبل أن تلقى باتجاههم قنابل مسيلة للدموع، كما حلقت طائرات أمريكية على ارتفاع منخفض لمراقبة الوضع.

 

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر بنشر ستة آلاف جندى أمريكى على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضى الأمريكية.

أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية، اليوم الإثنين، إنها سوف ترحل 500 مهاجر حاولوا اقتحام الحدود الأمريكية .


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