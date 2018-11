هجوم المهاجرين.. المئات يتحدون سياسات ترامب ويحاولون دخول أمريكا (فيديو)

ريهام عبد الله

فى تحدى جديد لقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول السياسات المقيدة لوصول المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية، حاول مئات المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى، عبور الحدود فى مدينة تيخوانا المكسيكية باتجاه الأراضى الأمريكية، أمس الأحد.

Hundreds try to storm the border. Expect significant US response #tijuana pic.twitter.com/0T50XUnXtY — emma murphy (@emmamurphyitv) November 25, 2018

ونظم ما يقرب من 500 مهاجر، تظاهرة سلمية بجانب الحدود، وبينهم نساء وأطفال، وتوجهوا إلى الحاجز الحديدى فى المعبر الحدودى، وحاولوا اجتيازه فى محاولة لدخول الأراضى الأمريكية.

Migrants with children now scrambling up railway siding trying to reach us border thru mountain pic.twitter.com/ZeEZ0NApIx — emma murphy (@emmamurphyitv) November 25, 2018

فيما نجح مئات المهاجرين بتجاوز الحاجز الأول قبل أن تلقى باتجاههم قنابل مسيلة للدموع، كما حلقت طائرات أمريكية على ارتفاع منخفض لمراقبة الوضع.

Us military helicopters all over Mexican side of border now. Normal protocol bars this. pic.twitter.com/q5mfnmvX1z — emma murphy (@emmamurphyitv) November 25, 2018

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمر بنشر ستة آلاف جندى أمريكى على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول الأراضى الأمريكية.

أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية، اليوم الإثنين، إنها سوف ترحل 500 مهاجر حاولوا اقتحام الحدود الأمريكية .