ملك البحرين يستعرض مع ولى عهد السعودية علاقات التعاون المشتركة

المنامة (أ ش أ)

استعرض العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى "المسار المتميز" للعلاقات التاريخية بين البلدين فى مختلف المجالات، إضافة إلى التعاون والتنسيق الوثيق بينهما حيال كافة القضايا بما يعزز مصالحهما المشتركة.

وقالت وكالة الأنباء البحرانية "بنا" إن عاهل البحرين جدد رفض مملكة البحرين التام لجميع محاولات استهداف المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن السعودية هى دولة الأمن والأمان والعدالة والحقوق المصانة وستبقى قوية وقادرة على صد كل من يحاول المس بأمنها واستقرارها أو التدخل فى شؤونها الداخلية بحملات ممهنجة وادعاءات مغرضة ومزاعم كاذبة.

وعبر عن امتنانه للمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودعمها الكبير والدائم لمملكة البحرين، والتى تعد برهانا واضحا للعلاقة الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين، ولحرص السعودية على كل ما فيه الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار فى مملكة البحرين.

وأعرب عن خالص تقدير مملكة البحرين لالتزام المملكة العربية السعودية بالاضطلاع بدورها الاستراتيجى والإنسانى على الصعيدين الإقليمى والدولي، وحرصها المقدر على تعزيز العمل الخليجى والعربى والإسلامى المشترك، والمساهمة فى ازدهار البشرية جمعاء، مؤكدا أن التضامن مع المملكة العربية السعودية هو واجب على الجميع.

وثمن الدور الإنسانى النبيل والمتواصل الذى تقوم به السعودية فى اليمن، منوها بمبادرة "إمداد" التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لسد فجوة الاحتياج الإنسانى وتقديم دعم إضافى للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى ومساعدته على تجاوز ما يمر به من ظروف معيشية صعبة، مؤكدا أن هذا الدعم سيعود بالنفع على جميع الأشقاء فى اليمن وسيسهم فى زيادة البرامج الإغاثية والإنسانية وتحسين الوضع الإنسانى فى اليمن.

ومنح عاهل البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولى العهد السعودى تقديرا لجهوده المتميزة فى دعم وتعزيز علاقات البلدين الشقيقين وتطوير التعاون البحرينى السعودى.

وكان ملك البحرين فى مقدمة مستقبلى ولى العهد السعودى لدى وصوله إلى المنامة فى وقت سابق اليوم فى زيارة رسمية.