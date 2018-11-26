video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك البحرين وولى العهد السعودى يدشنان خط أنابيب نفط جديد بطول 100 كم

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:41 م
ملك البحرين وولى العهد السعودى يدشنان خط أنابيب نفط جديد بطول 100 كم ملك البحرين وولى العهد السعودى
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

دشن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم خط أنابيب النفط الجديد بتعاون سعودي بحريني بين أرامكو السعودية وبابكو البحرينية بمعدل ضخ يبلغ حاليا 220 ألف برميل يوميا، وبسعة قصوى تصل إلى 350 ألف برميل يوميا، وبطول يبلغ 110 كم يربط بين معامل بقيق السعودية ومصفاة باكو البحرينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وكان حفل التدشين قد بدئ بالسلام الملكى السعودي والبحريني ، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك ألقى وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة كلمة استعرض خلالها مسيرة التعاون بين البلدين في المجال النفطي.

ثم شاهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين والحضور، عرضاً تاريخياً عن التعاون السعودي البحريني في المجال النفطي منذ البدايات حتى وقتنا الحاضر .

وفي ختام الحفل تجول جلالة ملك البحرين وسمو ولي العهد في المعرض التاريخي للنفط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك البحرين يستعرض مع ولى عهد السعودية علاقات التعاون المشتركة

ولى العهد السعودى يصل البحرين فى إطار جولته الإقليمية

3 أرقام تؤكد فشل إيران لإفساد الانتخابات النيابية فى البحرين.. 67% نسبة مشاركة وداخلية المملكة تكشف: 40 ألف رسالة إلكترونية خبيثة مصدرها طهران للتأثير على الاقتراع.. واستضافة إعلام الملالى للمعارضة تحركات يائسة

البحرين تجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى أول ديسمبر

الجامعة العربية تشيد بنجاح الانتخابات العامة فى البحرين

البحرين

السعودية

أخبار عربية

خط نفط




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة