مكافحة المخدرات تضبط ربة منزل وعاطل قبل ترويجهما الفودو والهيروين بالقاهرة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، القبض على "محمد م ن" 25 سنة، عاطل، ومقيم الزاوية الحمراء، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1.719 كيلو، مبلغ 400 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9176 لسنة 2018 جنح الزاوية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط "هند م م" 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة المطرية، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، أثناء تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 77 جرام، ومبلغ مالي 10500 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.