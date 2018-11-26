video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة المخدرات تضبط ربة منزل وعاطل قبل ترويجهما الفودو والهيروين بالقاهرة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:05 م
مكافحة المخدرات تضبط ربة منزل وعاطل قبل ترويجهما الفودو والهيروين بالقاهرة المضبوطات-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، القبض على "محمد م ن" 25 سنة، عاطل، ومقيم الزاوية الحمراء، والسابق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، أثناء تواجده بمنطقة سكنه.
 
ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 1.719 كيلو، مبلغ 400 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9176 لسنة 2018 جنح الزاوية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
كما تم ضبط "هند م م" 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة المطرية، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنة وكفالة 500 جنيه، أثناء تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 77 جرام، ومبلغ مالي 10500 جنيه، وهاتف محمول.
 
وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها الغير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من ضوضاء المقاهى وتعاطى المخدرات بشارع سليمان المطاوى بمصر الجديدة

ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

ضبط 3 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة فى حملة مكبرة بالمنوفية

مكافحة جرائم المخدرات

مخدرات

أمن القاهرة

القاهرة اليوم

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة