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معسكر تدريبى وتثقيفى للإداريين بوزارة الأوقاف الخميس المقبل بالإسكندرية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:41 م
معسكر تدريبى وتثقيفى للإداريين بوزارة الأوقاف الخميس المقبل بالإسكندرية وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انطلاق فعاليات الفوج الخامس لمركز أبى بكر الصديق التثقيفى بمدينة الإسكندرية، والذى يستضيف الإداريين من يوم الخميس حتى السبت المقبلين.

 

يتضمن البرنامج جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، ويشارك فى المعسكر عدد (70) إداريا من العاملين بالأوقاف على مستوى الجمهورية، فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف لرفع مستوى الأداء الدعوى والإدارى للعاملين بها.

 

 


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وزاره الاوقاف

تدريبات

مدينة الإسكندرية

محمد مختار جمعة




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