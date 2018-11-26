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مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تفتح تحقيقًا فى شكوى باهمال فى عملية ولادة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:34 ص
مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تفتح تحقيقًا فى شكوى باهمال فى عملية ولادة مستشفى بئر العبد بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت إدارة مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، فتحها تحقيق فى واقعة نشر شكوى على مواقع التواصل تشير لإهمال فى حالة ولادة داخل المستشفى .

وجاء فى بيان المستشفى "إنه بشأن ما أثير بخصوص حالة النساء والتوليد على مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) فى الفترة الأخيرة، تم تحويل الموضوع إلى الشئون القانونية بتاريخ 20/11/2018، وقامت إدارة المستشفى بإعداد تقرير فنى بالحالة لمديرية الشئون الصحية لتكليف لجنة من الاستشارين النساء والتوليد لدراسة الحالة،  تمهيداً لعرضها على وكيل وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ".

 

 

 

 


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