مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تفتح تحقيقًا فى شكوى باهمال فى عملية ولادة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، فتحها تحقيق فى واقعة نشر شكوى على مواقع التواصل تشير لإهمال فى حالة ولادة داخل المستشفى .

وجاء فى بيان المستشفى "إنه بشأن ما أثير بخصوص حالة النساء والتوليد على مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) فى الفترة الأخيرة، تم تحويل الموضوع إلى الشئون القانونية بتاريخ 20/11/2018، وقامت إدارة المستشفى بإعداد تقرير فنى بالحالة لمديرية الشئون الصحية لتكليف لجنة من الاستشارين النساء والتوليد لدراسة الحالة، تمهيداً لعرضها على وكيل وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ".