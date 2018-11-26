مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تفتح تحقيقًا فى شكوى باهمال فى عملية ولادة

أعلنت إدارة مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، فتحها تحقيق فى واقعة نشر شكوى على مواقع التواصل تشير لإهمال فى حالة ولادة داخل المستشفى .
وجاء فى بيان المستشفى "إنه بشأن ما أثير بخصوص حالة النساء والتوليد على مواقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) فى الفترة الأخيرة، تم تحويل الموضوع إلى الشئون القانونية بتاريخ 20/11/2018، وقامت إدارة المستشفى بإعداد تقرير فنى بالحالة لمديرية الشئون الصحية لتكليف لجنة من الاستشارين النساء والتوليد لدراسة الحالة، تمهيداً لعرضها على وكيل وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ".
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