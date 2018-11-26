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محكمة الطفل بالجيزة تقضى بحبس حدث 3 سنوات لاتهامه بتعاطى الحشيش

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:41 ص
محكمة الطفل بالجيزة تقضى بحبس حدث 3 سنوات لاتهامه بتعاطى الحشيش مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالحبس  3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.  
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.      
 
تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعى "سيد. ع" ، عاطل،16 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.   
 
 وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من  مخدر الحشيش بقصد التعاطى، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات. 
 
 
 

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