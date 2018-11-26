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محافظ المنوفية يفتتح وحدة إسعاف "طه شبرا" بقويسنا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:20 م
محافظ المنوفية يفتتح وحدة إسعاف "طه شبرا" بقويسنا محافظ المنوفية خلال افتتاح وحدة الإسعاف
المنوفية - محمود شاكر
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إفتتح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وحدة إسعاف بقرية طه شبرا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بحضوراللواء أشرف موافي رئيس مركز ومدينة قويسنا والدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة إسعاف المنوفية والدكتور عماد رمضان مدير عام الإدارة الصحية بقويسنا وطارق نظمي عمدة القرية وجمع غفير من الأهالي.

وأكد مدير عام هيئة إسعاف المنوفية علي أن وحدة إسعاف طه شبرا تعد النقطة رقم 61 علي مستوي المحافظة وتخدم 8 قري (طه شبر – العجايزة – ميت العز – ميت سراج – كفر ميت سراج – ميت القصري – ميت أبو شيخة – شمنديل ) بما يزيد عن 50 ألف نسمة كانت محرومة من الخدمة الإسعافية تم إنشاؤها بالجهود الذاتية.

كما أشار إلي أنه تم إمداد الوحدة بسيارة نموذج موديل 2018  تحتوي علي جهاز تنفس صناعي  ، جهاز مونتير لعمل رسم قلب  ، كما يوجد جهاز صدمات للقلب يعمل تلقائياً في حالة توقف القلب  ، بالإضافة إلي بعض الأجهزة الإسعافية الأخري مما  تعتبر مستشفي ميداني صغير ، موضحاً أنة سيتم إفتتاح نقطتين جديدتين في بداية العام القادم في كفر هلال والدبايبة التابعتين لمركز بركة السبع.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بهذا الصرح الرائع مؤكداً علي انة  يعد ثمرة مجهود كبير ومشترك بين الدولة ومواطني القرية ، كما أكد حرصه علي توفير كافة سبل الدعم وتذليل كافة المعوقات لإتمام أي عمل من شأنة خدمة المواطنين والعمل علي راحتهم ، مطالباً الجميع بالتكاتف والمشاركة المجتمعية للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


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