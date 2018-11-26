محافظ الغربية يتابع إجراءات تقنيين تعديات أملاك الدولة خلال المجلس التنفيذى

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يعمل من أجل الوصول بالخدمات للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة لإشعار المواطن بما تقوم به الدولة من مشروعات خدمية كبرى على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية اليوم لجلسة المجلس التنفيذى المنعقدة بديوان عام المحافظة بحضور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء دكتور علاء العوينى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

وبدأ المجلس بالتصديق على إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة للجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 23/10/2018.

وخلال المجلس وجه محافظ الغربية مدير مديرية الطرق بالإنتهاء من رصف شارع 23 يوليو بمدينه بسيون فى خلال 3 شهور المدة المحددة سابقًا أثناء جولة المحافظ بمركز بسيون وأيضًا سرعة السير فى أعمال رصف شارع الكورنيش بطنطا، كما أن تكون إجراءات الطرح على مستوى المحافظة فى مزايدات علنية، وذلك للوصول إلى أعلى حد فى القيم التقديرية فى حالة البيع وأقل قيمة تقديرية فى حالة الشراء.

كما وجه المحافظ رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى بسرعة التعاقد على نقل تراكمات القمامة فى مده لا تتجاوز أسبوع والعمل على الإنضباط الإدارى بالمركز.

ووجه كذلك رئيس مركز ومدينة سمنود بسرعة الإنتهاء من التخلص من نقل التراكمات المتبقية بالمركز والمقدرة 75 ألف طن وأيضًا أكد على رئيس مركز ومدينه طنطا بنقل كافة التراكمات المحيطة بمصنع تدوير القمامة بدفرة والمتبقى منها 5000 طن.

وخلال المجلس تابع محافظ الغربية الإجراءات التنفيذية لتقنيين حالات وضع اليد على أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنه 201 حيث بلغ عدد الطلبات التى سددت رسم الفحص 1454 ملف، منهم 540 طلب لم يستوفوا الأوراق المحددة وتم قبول وفحص 914 طلب وسدد رسم معاينة 692 طلب حيث جارى إجراءات المعاينة والتسعير لهم وتم الإنتهاء من معاينة 499 ملف وتم قبول 420 ملف بينما تم رفض 79 ملف لعدم توافر الشروط القانونية.

ووجه محافظ الغربية بالأسراع فى إجراءات المعاينة والتسعير ووضع خطة محددة لإستكمال كافة أعمال التقنيين فى أسرع وقت مع مراعاة الدقة فى تحديد أسعار الأراضى، مشيرًا إلى أنه لامجال للتقصير فى حالة عملية تقنيين التعديلات على أراضى الدولة.

وخلال المجلس تم عرض الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى 2018 /2019 حيث بلغت نسبة الإستثمارات بالمحافظة مليار و767 ألف جنية وبلغت نسبة التنفيذ 46% وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بسرعة الإنتهاء من كافة المشروعات الخدمية والإستثمارية قبل نهاية العام المالى، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة من يقصر فى تنفيذ الخطة الإستثمارية الموضوعة.

كما وجه محافظ الغربية بموافاة إدارة التخطيط بالمحافظة ببيان تفصيلى بالموقف التنفيذى بكافة المشروعات الجارية والمشروعات المتعثرة على مستوى المحافظة فى خلال 48 ساعة للعرض عليه خلال 5 أيام.

كما تم مناقشة أعمال المرحلة الأولى لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية التى تبدأ إعتبارا ً من تاريخ اليوم ولمدة 10 أيام بتنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات وتستهدف هذه الحملة فى مرحلتها الأولى إزالة 7916 حالة تعدى على الأراضى الزراعية حيث أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال الإزالة ومشيرًا إلى الإستمرار فى إزالة أى تعديات أو مخالفات فى البناء فى المهد.

وخلال المجلس تم مناقشة الإجراءات التى تمت لحصر وترخيص مركبات التوك توك حيث وجه محافظ الغربية بتفعيل دور رؤساء المدن والأحياء ورؤساء القرى فى إجراءات الترخيص والعمل على نشر الوعى بين المواطنين بطرق الترخيص من خلال عمل الإعلانات الكافية ومن خلال أئمة المساجد والميكروفونات المتحركة وذلك للأسراع فى إجراءات الترخيص حفاظًا على سلامة المواطنين العامة ومنعًا للمسائلة القانونية لأصحاب مركبات التوك توك.

كما وجه محافظ الغربية رؤساء مراكز المدن والأحياء بعرض تقرير إسبوعى عن ما تم تنفيذه فى إجراءات ترخيص التوك توك.

وفى السياق ذاته، وجه محافظ الغربية مدير إدارة المواقف ومدير إدارة مرور الغربية بوضع آلية متكاملة للقضاء على المواقف العشوائية والحفاظ على السلامة المرورية مع الوضع فى الإعتبار المصلحة العامة للمواطنين.

وأثناء المجلس تم التأكيد على إستعدادات المحافظة لموسم الأمطار ومواجهة الأزمات والسيول حيث قدم محافظ الغربية الشكر لمديرية أمن الغربية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى على ما بذلوه من جهد خلال مواجهة موجة الأمطار التى تعرضت لها المحافظة، حيث أكد محافظ الغربية على ضرورة الإستفادة من الإيجابيات أثناء موجة الأمطار ومعالجة السلبيات فى مواجهة أى أمطار قادمة.

وأشار محافظ الغربية إلى أنه لأول مرة فى المحافظة لم يعطل نفق أو طريق أثناء موجه الأمطار.

وخلال المجلس تم مناقشة إجراءات إستخراج رخص المبانى حيث أكد محافظ الغربية بتفعيل قانون 119 لسنة 2008 الخاص بإستخراج رخص المبانى وأيضًا الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية عند إستخراج تراخيص بناء الأبراج طبقًا للقانون.

وعلى هامش المجلس التنفيذى كرم اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المهندسة تماضر عبد الحميد مدير مديرية الطرق بالغربية سابقًا والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا سابقًا بشهادة تقدير ودرع المحافظة لبلوغهم السن القانونية للمعاش تقديرًا لهم لما قدموه للمحافظة أثناء فترة عملهم.