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محافظ الشرقية يلتقى بأصحاب الوكالات لبحث إقامة سوق حضارى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:37 م
محافظ الشرقية يلتقى بأصحاب الوكالات لبحث إقامة سوق حضارى اجتماع محافظ الشرقية مع أصحاب وكالات الخضار والفاكهة
الشرقية – إيمان مهنى
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية البدء فى تنفيذ وإقامة أسواق حضارية بمواصفات وضوابط محددة للقضاء على الأسواق والسويقات العشوائية، وللحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة .

جاء ذلك خلال لقائه بأصحاب وكالات الخضار والفاكهة بالصالحية القديمة، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، للإتفاق على إختيار مكان بديل لوكالاتهم لإقامة مجمع أسواق حضارى يراعى فيه طرق وشروط التخزين والإرتفاعات والمداخل والمخارج والتوسعات المستقبلية لإستيعاب الزيادة السكانية وحجم الإستهلاك ولرفع الإشغالات من على الطريق الرابط بين محافظات الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية باعتباره طريق هام وحيوى.

وخلال اللقاء إستمع محافظ الشرقية لشكاوى أهالى الصالحية القديمة من نقص الخدمات فى قطاعات "الصرف الصحى - الصحة – الزراعة – الشباب والرياضة "

ووجه بمتابعة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإنهاء الأوراق اللازمة للبدء فى إقامة محطة معالجة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية.

كما كلف وكيل وزارة الصحة بوضع خطة لتفعيل وتشغيل وحدة طب الأسرة بالصالحية القديمة ورفع كفائته وتزويده بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأطباء وطاقم التمريض لتقديم خدمة صحية وعلاجية لأهالى الوحدة المحلية.

وجه محافظ الشرقية مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بإنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص مبنى لإقامة سجل مدنى لخدمة أهالى القرية، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لتزويد الشهر العقارى بالعاملين حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة، ومخاطبة مديرية الزراعة لإقامة مبنى لإدارة زراعية بالقرية يقدم كافة الخدمات للأهالى من المزارعين، ومخاطبة مديرية الشباب والرياضة بسرعة الإنتهاء من عمل نجيله لملعب مركز شباب القرية.

كما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإلغاء تراخيص ١٠ صيدليات بمراكز " ديرب نجم - أبوكبير- الإبراهيمية - فاقوس – القرين " ،  لمخالفتها ﻷحكام القانون رقم ١٢٧ / ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاتها.


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