محافظ الشرقية يستقبل الطفل زياد المولد بدون أطراف ويصرف مساعدة مالية لأسرته

الشرقية – إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام، أسرة الطفل زياد محمد أحمد محمد السيد، والمُقيم بقرية بنى صريد التابعة لمركز فاقوس والذى ولد بدون أطراف.

إستجاب محافظ الشرقية لمطلب والد الطفل بإتاحة فرصة عمل له، موجهاً مدير مديرية القوى العاملة بإنهاء إجراءات تسلمة الوظيفة بالقطاع الخاص بمدينة الصالحية الجديدة، لمواجهة أعباء المعيشة ولتحقيق حياه كريمة للأسرة .

كما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لأسرة الطفل، بالإضافة إلى تقديم مساعدة شهرية من مديرية التضامن الإجتماعى .

أدار المحافظ حواراً هادئاً مع الطفل زياد وتعرف منه على عمره ودراسته وكيفية قضاء يومه وأطمأن من الأسرة على صحتة البدنية والنفسية، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح لهم فى أى وقت .

فى سياق متصل، كرم المحافظ الدكتورة فاطمة أبو النور نبوى مديرة مركز طب الأسرة بأنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمنحها مكافأة مالية وشهادة تقدير لتميزها فى إدارة العمل داخل المركز وحسن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمترددين على الوحدة ، فى حضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

كان محافظ الشرقية قد قام صباح أمس، بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بأنشاص الرمل، لمتابعة سير العمل بالمركز، تبين تواجد جميع العاملين بمقر عملهم داخل المركز وتقديم خدمة صحية وعلاجية متميزة للمترددين عليه من أبناء القرية بشكل منتظم.