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محافظ الدقهلية يطلق حملة شعبية لدعم نادي المنصورة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:51 ص
محافظ الدقهلية يطلق حملة شعبية لدعم نادي المنصورة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اطلاق الحملة الشعبية لدعم نادي المنصورة، جاء ذلك خلال اجتماعه  بالدكتور حاتم المير رئيس نادي المنصورة، و الذي عرض على محافظ الدقهلية الموقف المالي الصعب لنادي المنصورة الذي يعد صاحب الجماهيرية الأولى في الدقهلية.
 
واقترح شاروبيم تنظيم حملة شعبية لدعم النادي يشارك فيها كل أبناء الدقهلية وفي المقدمة منهم رجال الأعمال، وقال شاروبيم اننا جميعا علينا أن نعمل على مساندة النادي للعودة إلى الدوري الممتاز لأن هذه العودة من شأنها تحقيق فوائد كبيرة بما يخرج النادي من أزمته المالية.
 
وقرر شاروبيم حضور اجتماع مجلس إدارة نادي المنصورة القادم في العاشر من الشهر القادم لإطلاق الحملة الشعبية لدعم نادي المنصورة رسمياً، كما وعد أخبار ظ الدقهلية رئيس النادي بحضور مباراة المنصورة يوم الخميس القادم.
 
وقال شاروبيم إن هناك عشرات الأفكار لزيادة موارد النادي وان على مجلس الإدارة الحالي والمستمر لثلاث سنوات قادمة أن يعمل على تأمين الموارد المالية للمصروفات الثابتة على الأقل وأنه يجب عليه العمل على وجود فريق قادر على المنافسة لأن مثل هذا الفريق من شأنه المساهمة في زيادة موارد النادي المالية.

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