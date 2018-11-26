محافظ أسيوط: وضع آلية متكاملة لمنظومة البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على ضرورة وضع آلية تنفيذ البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة صحيحة ومنتظمة ومتكاملة طبقاً للضوابط والإشتراطات الموضوعة مع تشديد الرقابة والتفتيش والمتابعة المستمرة لتفادي أي عيوب وسلبيات قد تظهر في التطبيق الفعلي على أرض الواقع مشيراً إلى حرص المحافظة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع مقترحات وحلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التطبيق الفعلي للمنظومة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع مع مسئولي البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZوبنك التعمير الألماني KFW والإتحاد الأوروبي EU بـ 4 محافظات بينها محافظة أسيوط ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات الصلبة ورؤية مصر 2030 لوضع حلول لبعض العقبات التي تواجه التنفيذ الفعلي للمشروع وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وقد ناقش الإجتماع ؛ مراحل البرنامج التي يمر بها المشروع من حيث الجمع والنقل والعمالة والمعدات وأماكن التجميع والتخزين والتدوير والرسوم المحصلة خاصة مرحلة جمع القمامة من المنازل والعقارات وكيفية التنفيذ الأمثل لها ومناقشة أهم المشاكل والعقبات التي تواجهها وعرض أهم المقترحات والحلول الخاصة بهذه المنظومة.

وشدد المحافظ على مسئولي البرنامج إنشاء مصنع للسماد العضوي بجوار المدفن الصحي للمحافظة عقب إغلاق المصنع القديم خلال 6 أشهر فقط طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى أهمية النقل في أسرع وقت ممكن لما يمثله المصنع من أضرار صحية وبيئية على المجتمع والمنطقة المحيطة به مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع وزارة البيئة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى النظافة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأشار نورالدين إلى المضي قدماً في تنفيذ البرنامج بطريقة صحيحة لافتاً إلى دراسة تطوير مصنع القوصية لتدوير القمامة بالتعاون مع مصنع أسمنت أسيوط "سيمكس" وإنشاء آخر بمركز الغنايم موضحاً إنه سيتم دعم المحافظة بالمزيد من المعدات التي تساهم في استمرارية ونجاح المنطومة مشيراً إلى التشديد والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والأحياء على تكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز والمحافظة وإزالة جميع أكوام ومقالب القمامة فضلاً عن تطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة والتخلص من المخلفات الزراعية دون أضرار بيئية أو صحية.

وأشار المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة إلى الدور الهام الذي سيقوم به البرنامج في إعادة تدوير المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من القمامة فور التنفيذ الجيد لمراحله المختلفة وحتى الوصول للمخرجات النهائية للحفاظ على صحة المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة والوقاية من الأوبئة والأمراض لافتاً إلى أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة مؤكدًا على العمل على رفع كفاءة منظومة القمامة والتعامل مع ملف المخلفات الصلبة التي تعد أحد أهم الأولويات في العمل التنفيذى من خلال عدة محاور تعتمد على الجمع من المنبع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من القمامة.

وأضاف رجب محمود مدير ادارة للمخلفات الصلبة إن تطبيق منظومة إدارة المخلفات في المحافظة يأتي في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبيEU وهيئتي المعونة الألمانية والسويسرية بـ 4محافظات بينها محافظة أسيوط مؤكدا على توزيع صناديق وحاويات القمامة في أماكن مختلفة بمراكز وقرى المحافظة لإستيعاب المخلفات وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة لافتاً إلى تنفيذ نماذج تجريبية خلال الفترة الماضية للتأكد من التنفيذ الصحيح للبرنامج لإستخلاص الدروس المستفادة وتلافي العيوب والسلبيات التي قد تظهر في التطبيق الفعلي.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد ، ورجب محمود مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة ، وأماني معوض رئيس قسم الرصد والمتابعة بإدارة البيئة ، والدكتور عبدالعزيز بلحرازم قائد الفريق الاستشاري ، (جروت جونزس ، لورسن هينز) من الخبراء الأجانب في البرنامج، والمهندس ابراهيم عبداللطيف ممثل البرنامج الوطني بالقاهرة، واندرو اسحق ممثل المكتب الاستشاري بأسيوط، وبشرى زخاري مدير مصنع السماد العضوى بقرية اسكندرية التحرير.