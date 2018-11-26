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لو عندك محل وفيه بضاعة وعايز تحسب زكاتك.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:30 ص
لو عندك محل وفيه بضاعة وعايز تحسب زكاتك.. تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر دار الإفتاء
كتب لؤى على
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عند حساب زكاة محلى هل تحسب البضاعة بسعر البـيـع أم بـسـعـر شـرائـهـا مـن الـمـورد؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

فقد أطلق الفقهاء على هذا النوع من أموال التجارة اسم (زكاة عروض التجارة)، ويجب التفرقة بين حالين: الأول أن تكون البضائع قد تم بيعها، فتحسب قيمة البضائع بسعر البيع، أى مع ربحها .

والثاني: أن تكون السلع ما زالت باقية، ولم يتم بيعها، وهنا يتم تقدير قيمتها بسعر بيعها جملة يوم وجوب الزكاة وهو نهاية الحول الزكوى.

 

 

 

 


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مجمع البحوث الاسلامية

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