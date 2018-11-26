كجزء من حملة للجيش البريطانى.. خدمة عسكرية للطلاب فى المدارس الإسلامية

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية إن مدرسة "توحيد الإسلام" الإسلامية الثانوية فى بلابيرن بالمملكة المتحدة ، ستكون أول مدرسة تطلق برنامجا للخدمة العسكرية بين طلابها، وذلك كجزء من حملة الجيش البريطانى لتعزيز العلاقات مع مجتمع المسلمين فى البلاد.

وأضافت الصحيفة ، أن تعزيز التنوع وتحسين الشمولية فى القوات المسلحة البريطانية ، أصبح أولوية للجنرال السير نيك كارتر، الذى تسلم مهام رئيس هيئة أركان الجيش هذا الصيف. وأشارت "التايمز" إلى أن الجيش يجد صعوبة من تجنيد شباب من المجتمع الإسلامى فى بريطانيا ، موضحة أن مدرسة توحيد الإسلام ، حصلت على موافقة لبدء الخدمة العسكرية بين صفوف الطلاب المراهقين. وكانت القوات المسلحة أقامت علاقات مع المدرسة فى مستهل هذا العام عن طريق دعوة 50 صبى لمباراة كريكيت.

وتحت عنوان "مسلمون فى القوات المسلحة": الخدمة العسكرية فى المدارس الإسلامية يمكن أن تساهم فى جعل الجيش أكثر تنوعا"، قالت صحيفة "التايمز" فى افتتاحية عددها الصادر اليوم إن المسلمين لديهم تاريخ مشرف من الخدمة إلى جانب القوات العسكرية البريطانية ، ورحبت الافتتاحية بحصول مدرسة التوحيد الإسلامية على موافقة لبدء برامج الخدمة العسكرية كأول مدرسة إسلامية، حيث سيتم تدريب الطلاب المشاركين على قراءة الخرائط وكيفية مداواة المصابين كما سيخضعون لتدريبات عسكرية صارمة.