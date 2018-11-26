كاميرات مراقبة بمحيط اﻹغلاق الجزئى للطريق الدائرى تجاه اﻷوتوستراد لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة أمام حركة السيارات بمحيط إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام بسبب أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة وهيئة الطرق والكبارى، ﻹجراء أعمال إحلال وتجديد الحواجز الحديدية الجانبية اﻷمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الاتجاهين وبمجرد اﻷاتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال إلى الحارة اليمنى وستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا وتستمر لمدة شهرا مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

وتابعت إدارة المرور حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة وتكثيف انتشار الخدمات بالطريق، مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.