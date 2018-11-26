video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو.. محافظ أسيوط يكرم أسهر شهداء القوات المسلحة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:02 م
فيديو.. محافظ أسيوط يكرم أسهر شهداء القوات المسلحة محافظ أسيوط
أسيوط ضحا صالح
إضافة تعليق
كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عددًا من أسر الشهداء بمنحهم هدايا  تذكارية  تقديرًا وتكريمًا  لما  قدمه أبناؤهم وذووهم من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن، وذلك بحضور اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط وممثلًا عن المنطقة الجنوبية العسكرية والمستشار العسكري للمحافظة.
 
 
وتم تكريم أسرة الشهيد الرائد محمد صلاح محمد وأسرة الشهيد نقيب إسلام على أحمد وأسرة الشهيد جندي  ياسر رجب كامل وأسرة الشهيد الجندي  إبراهيم عبد اللطيف.
 
ووجه رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء الوطن مؤكدًا لأسر الشهداء أن الوطن لن ينسى لأبنائهم تضحياتهم فهم الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على وحدة أراضيه وحفظ أمن واستقرار الوطن من تسول له نفسه العبث بأمنه أو المساس بمقدراته.
 
وقال محافظ أسيوط: إننا لن ننسى شهداءنا لأنهم ضربوا المثل فى التضحية وسيخلدهم التاريخ وسنظل نكرمهم ونحتفل ببطولاتهم ليكونوا المثل والقدوة موضحا أن محافظة أسيوط تبذل كل جهد ممكن لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانًا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن الوطن.
 
وأعرب اللواء جمال نور الدين عن اعتزازه وتقديره للدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة في بناء الوطن والمواطن بجانب دورها الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن وحماية أراضيه ومجهوداتها البارزة مشيرا إلى مشروع التدريب المشترك صقر 37 الذي تدعمه قوات الدفاع الشعبي والعسكري والذي يهدف إلى مساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في الاستعداد لمجابهة الأزمات والطوارئ.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط: وضع آلية متكاملة لمنظومة البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة