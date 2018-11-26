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غرفة شركات السياحة: زيادة غير مسبوقة فى أعداد السائحين

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:16 م
غرفة شركات السياحة: زيادة غير مسبوقة فى أعداد السائحين حسام الشاعر رئيس الغرفة السياحية
كتبت آمال رسلان
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 أكد حسام الشاعر، رئيس الغرفة أن المؤشرات تؤكد وجود نمو فى قطاع السياحة من المنتظر أن يستمر فى الارتفاع الفترة القادمة خاصة فى ظل وجود مجالس منتخبة للغرف السياحية سوف تساند خطة الوزارة الطموحة في هذا المجال.
 
ولفت الشاعر فى بيان صحفى إلى أن هناك اهتمام بقطاع السياحة ومناقشة مشاكله والسعى لحلها من كبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا ان السنوات المقبلة ستشهد زيادة كبيرة وأعداد غير مسبوقة للسياح الذين يزورون مصر سنويا، وذلك بفضل التعاون بين الغرفة ووزارة السياحة.
 
وأشار إلى ضرورة التعاون المثمر والبناء مع البرلمان ولجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقى، خاصة وأنهم يحتاجون إلى تعديل عدد كبير من التشريعات والقوانين، وأوضح أن المجلس سيقوم على خلق قنوات إتصال مع السفارات والسفراء الأجانب للتعاون وتطوير العلاقات مع بلادهم خلال الفترة المقبلة.
 
وأكد الشاعر أن المجلس سوف يولي أهمية قصوى للارتقاء بجودة الخدمات السياحية حفاظا على سمعة مصر فى الخارج، وسيتم ذلك بجهد المجلس كله ومن خلال لجنة السياحة الخارجية التى يرأسها جورج فوزى، وأشار إلى ضرورة تنظيم العمل السياحى ومنع العمل فى مجال جلب السائحين لأى شركة أو موقع إلكترونى غير مرخص.
 

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