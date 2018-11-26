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غرفة شركات السياحة: تأسيس نظام إلكترونى مربوط بمسار الحج والعمرة السعودى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:27 م
غرفة شركات السياحة: تأسيس نظام إلكترونى مربوط بمسار الحج والعمرة السعودى عمرة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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كشف أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية إن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها أمس الأحد، بحضور رئيس الغرفة، لوضع تصور لضوابط الحج للعام الحالى تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة فى الاجتماع المقبل، ومن ثم وزيرة السياحة.
 
وأضاف فى بيان صحفى للغرفة أن اللجنة تعمل على وضع منظومة الكترونية لملف الحج والعمرة، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى الذى شهدته الإجراءات فى المملكة العربية السعودية، كما سيتم طرح مناقصة لاختيار شركة تؤسس نظام إلكترونى يربط غرفة شركات السياحة بمسار الحج والعمرة الإلكترونى السعودى.
 
وأشار إلى أنه يتضمن مراقبة الإجراءات كاملة للتوثيق ووضع البرامج والبيانات، وكذا متابعة رحلة الحاج المصرى منذ خروجه للمناسك وحتى العودة، وأشار إلى أنه سيتم ميكنة كل إجراءات الحج لتصبح إلكترونية.
 
وأوضح إبراهيم أنه سيتم تأسيس نظام إلكترونى بين الوزارة وشركات السياحة، بحيث لن يحتاج أصحاب الشركات للذهاب إلى مقر الوزارة لإنهاء أوراقه، وسيتم اتاحة كافة الخدمات من خلال السيستم الإلكترونى
 
 

 


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