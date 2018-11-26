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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:56 م
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ضبط 7 من أفراد عائلتين فى مشاجرة بقنا وبحوزتهم 8 أسلحة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:50 م
ضبط 7 من أفراد عائلتين فى مشاجرة بقنا وبحوزتهم 8 أسلحة أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت مديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 7 من أفراد عائلتين، عقب تشاجرهم، وتسببهم فى إصابة خمسة أشخاص بطلقات نارية، وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية، بقرية الرزقة، دائرة مركز شرطة أبوتشت، بين بعض أفراد عائلتين لخلافات الجيرة، والتى قام خلالها أفراد إحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد العائلة الآخرى، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال 20سنة ، 25سنة ، 30 سنة بأعيرة نارية متفرقة ونقلهم للمستشفى.

 كما أصيب  مزارع ، ربة منزل " تصادف مرورهما بمكان الواقعة "، برش خرطوش ، وضبط  عامل وفنى من أطراف إحدى العائلتين ،عقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قوات الأمن المركزى، تم استهداف أفراد العائلتين والقرية بحملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط من أفراد العائلتين القائمين بإطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة ، وبحوزتهم 8 قطع سلاح نارى، عبارة عن 2  بندقية آلية،5 بنادق خرطوش، فرد محلى الصنع .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، وأنها المستخدمة فى إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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