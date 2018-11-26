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ضبط عاطل سرق أسطوانة بوتاجاز شقتهم لشراء المخدرات وضرب والده

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:45 م
ضبط عاطل سرق أسطوانة بوتاجاز شقتهم لشراء المخدرات وضرب والده مخدرات-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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القى رجال مباحث المرج، القبض على عاطل اعتدى بالضرب على والده لمعاتبته له على سرقة انبوبة البوتجاز من شقتهما، وبيعها لشراء المخدرات حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 
 

وتلقى الرائد حسام رضا معاون مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بضبط الأهالى بشاب "أحمد ز"، 16 سنة، عاطل بعد اعتدائه على والدة المسن بالسب والضرب، لمعاتبة والده له لسرقته أنبوبة البوتاحاز، على الفور تم الانتقال لمكان الواقعة وتم القبض على الشاب، وبسؤال والده عن الواقعة قال أن نجله عاق ولم يعاونه يوما سواء فى العمل أو المنزل، ودائم التشاجر معه ومع والدته المريضه بسبب الأموال ولا يريد العمل، ودائم سرقتهم لشراء المواد المخدرة التى يتعاطها.

 

ويوم الحادث بعد معاتبته لسرقة الأنبوبة، أنهال عليه بالضرب، ولم يستطع إنقاذ نفسه من بين يديه حتى حضر الجيران وأمسكوه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة بتولى التحقيق.


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