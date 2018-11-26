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صور.. الهند تحيى الذكرى السنوية العاشرة لضحايا هجمات مومباى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:56 ص
صور.. الهند تحيى الذكرى السنوية العاشرة لضحايا هجمات مومباى الذكرى العاشرة لهجمات مومباى
رويترز
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أحيت الهند اليوم الاثنين الذكرى السنوية العاشرة لأكثر من 160 شخصا قتلوا فى هجوم نفذه متشددون فى عام 2008  بمدينة مومباى وأثار وقتئذ مخاوف من نشوب حرب مع باكستان.

القوات الهندية تشارك فى إحياء ذكرى هجمات مومباى
القوات الهندية تشارك فى إحياء ذكرى هجمات مومباى

 

ووضع كبار المسؤولين بالدولة أكاليل الزهور فى النصب التذكارى للشهداء فى وسط مدينة مومباى بينما أقيمت مراسم أخرى فى مواقع الهجوم الذي بدأ يوم 26 نوفمبر واستمر ثلاثة أيام.

النصب التذكارى لضحايا الحادث الإرهابى
النصب التذكارى لضحايا الحادث الإرهابى

 

وكان 6 أمريكيين ضمن 166 شخصا قتلهم عشرة مسلحين تسللوا إلى المدينة بقارب وظلوا يطلقون النار عشوائيا ويلقون قنابل لمدة ثلاثة أيام حول عدة معالم بالمدينة.

جانب من المراسم
جانب من المراسم

 

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودى على تويتر "تنحنى الأمة امتنانا لأفراد الشرطة والأمن الذين حاربوا الإرهابيين ببسالة خلال هجمات مومباى".

قيادات عسكرية تشارك فى ذكرى هجمات مومباى
قيادات عسكرية تشارك فى ذكرى هجمات مومباى

 


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