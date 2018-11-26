صور.. الآلاف يتظاهرون فى إسبانيا احتجاجا على العنف ضد المرأة

مدريد (رويترز)

نظم عشرات الآلاف من المحتجين، مسيرة عبر مدريد ومدن إسبانية أخرى أمس الأحد، للاحتفال باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.



احتجاجات الآلاف فى إسبانيا

وردد المحتجون شعارات وحملوا لافتات مكتوب عليها "لمن لا ينتمون لنا" و "العدل فى مدريد"، انتهى الاحتجاج بقراءة أسماء 44 امرأة قُتلن فى إسبانيا العام الماضى فى حوادث عنف منزلى.

وفى وقت سابق من هذا العام، أضربت النساء فى أنحاء إسبانيا وعقدت مئات التجمعات للاحتجاج على عدم المساواة بين الجنسين، وقالت أكبر نقابتين إن حوالى 6 ملايين امرأة شاركن فى الإضراب، وهو الأول من نوعه الذى يعقد فى إسبانيا فى اليوم العالمى للمرأة.

وتلقت المحاكم الإسبانية أكثر من 166 ألف شكوى حول العنف ضد المرأة فى عام 2017، بزيادة 16 % عن العام السابق، وفقًا للمجلس العام للقضاء.



إحدى المتظاهرات



الآلاف يتظاهرون فى إسبانيا



المتظاهرون فى إسبانيا



امرأة إسبانية



جانب من احتجاجات الآلاف



جانب من المظاهرات فى إسبانيا



جانب من المظاهرات



جانب من مظاهرات الآلاف