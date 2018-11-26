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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:08 م
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صور.. احتجاجات فى أوكرانيا ضد احتجاز روسيا سفن ببحر آزوف

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:48 م
صور.. احتجاجات فى أوكرانيا ضد احتجاز روسيا سفن ببحر آزوف مظاهرات فى أوكرانيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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اشتعلت الأوضاع فى أوكرانيا، اليوم الإثنين بعد أن تظاهر المئات ضد روسيا بسبب حادثة بحر آزوف.

تأتى بداية الأزمة بعد أن، أعلن مركز العلاقات العامة فى جهاز الأمن الفدرالى الروسى اليوم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو"، التى انتهكت الحدود مع روسيا الاتحادية.

من جانبها وصفت روسيا هذه الممارسات الأوكرانية بـ"الإرهاب البحرى" وشددت على عمليات تفتيش السفن الأوكرانية فى الجزء الخاص بها من بحر أزوف، إلا أن وزارة الخارجية الأوكرانية اعترفت فى نهاية الأمر بأن عناصر حرس الحدود الروسية تلتزم تماما بالبروتوكولات الخاصة بإجراء التفتيش.

واقترحت المانيا وفرنسا التوسط بين أوكرانيا وروسيا لتفادى تحول التوتر بين البلدين إلى "أزمة خطيرة"، وفق ما أعلن الاثنين فى مدريد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس.

إشعال النيران
إشعال النيران

 

إضرام النيران فى السيارات
إضرام النيران فى السيارات

 

إضرام النيران
إضرام النيران

 

أعمال شغب
أعمال شغب

 

المراكب المحتجزة
المراكب المحتجزة

 

جانب من التظاهرات (2)
جانب من التظاهرات 

 

جانب من التظاهرات ضد روسيا
جانب من التظاهرات ضد روسيا

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

قنابل الدخان
قنابل الدخان

 

مراكب ورقية (2)
مراكب ورقية 

 

مراكب ورقية
مراكب ورقية

 

مظاهرات باالمراكب الورقية
مظاهرات باالمراكب الورقية

 

مظاهرات فى أوكرانيا
مظاهرات فى أوكرانيا

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