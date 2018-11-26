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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:56 ص
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صور.. أعمال عنف فى كييف احتجاجا على احتجاز روسيا 3 سفن أوكرانية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 ص
صور.. أعمال عنف فى كييف احتجاجا على احتجاز روسيا 3 سفن أوكرانية الاشتباكات فى أوكرانيا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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اندلعت أعمال عنف أمس الأحد، أمام السفارة الروسية فى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث ألقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

اشتباكات أمام السفارة الروسية
اشتباكات أمام السفارة الروسية

وقالت البحرية الأوكرانية إن قوات خاصة روسية احتجزت 3 من سفنها فى البحر الأسود وأن اثنين من البحارة أصيبا فى الحادث.

وجاء فى البيان بعد أن قال فى وقت سابق أن روسيا فتحت النار على السفن التى منعتها روسيا من المرور عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف، ولم يكن هناك رد فورى على الإدعاء من روسيا.

وقال مجلس الأمن القومى الأوكرانى إن الرئيس بترو بوروشينكو دعا إلى عقد اجتماع لمجلس وزرائه العسكرى لمناقشة الوضع.

إطارات السيارات
إطارات السيارات

 

الاشتباكات بمحيط السفارة
الاشتباكات بمحيط السفارة

 

الشرطة الأوكرانية أمام السفارة
الشرطة الأوكرانية أمام السفارة

 

الشرطة الأوكرانية
الشرطة الأوكرانية

 

جانب من الاشتباكات بمحيط السفارة
جانب من الاشتباكات بمحيط السفارة

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

جانب من الرسوم التعبيرية
جانب من الرسوم التعبيرية

 

رسوم تعبيرية للسفن
رسوم تعبيرية للسفن

 

شرطة أوكرانيا
شرطة أوكرانيا

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