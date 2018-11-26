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صحيفة بريطانية: ماى تتحدى نواب البرلمان لدعم اتفاق بريكست أو الخروج دون اتفاق

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:36 ص
صحيفة بريطانية: ماى تتحدى نواب البرلمان لدعم اتفاق بريكست أو الخروج دون اتفاق تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تتحدى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، نواب البرلمان البريطانى لدعم خططها بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى"بريكست"، أو مجازفة الخروج من التكتل الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت الصحيفة- فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى- أن ماى ستواجه مجلس العموم البريطانى اليوم بعد أن صدق قادة الاتحاد الأوروبى على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، موضحين أنه لم يعد هناك فرصة لإعادة التفاوض، حيث من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 29 مارس 2019.

وسيعرض الاتفاق على البرلمان البريطانى فى مطلع ديسمبر المقبل، لكن إمكانية التصديق عليه ليست كبيرة، لأن أحزاب "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" و"الوطنى الأسكتلندى" و"الديمقراطى الوحدوى" تعتزم كلها التصويت ضد الاتفاق، بالإضافة إلى العديد من نواب حزب المحافظين الغاضبين على رئيسة الوزراء البريطانية.

وخلال قمة تاريخية عقدت أمس الأحد، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وافق قادة دول الاتحاد الأوروبى (وعددهم 27 دولة) على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد فى أقل من 40 دقيقة.

 


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