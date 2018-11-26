video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. ولى عهد دبى يتناول الغذاء برفقة أصدقائه فى الصحراء

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:06 م
شاهد.. ولى عهد دبى يتناول الغذاء برفقة أصدقائه فى الصحراء ولى عهد دبى يتناول الغذاء مع أصدقائه
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

يحرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، على مشاركة العديد من مواقفه الحياتية بعيدا عن الصفة الرسمية مع متابعيه، مثل مشاركته فى جولات الصيد أو الأنشطة الرياضية المختلفة التى يحرص على المشاركة فيها بالإضافة إلى الحيوانات التى يفضلها وغيرها، وفى هذا الإطار نشر ولى عهد دبى، صورة له خلال تناوله وجبة الغذاء مع أصدقائه.

وعلق حمدان بن راشد على صورة تناول الغذاء مع أصدقائه قائلا: "استمتع بتناول الغذاء مع أصدقائى فى هذا الطقس الجميل".

 
Capture
ولى عهد دبى يتناول الغذاء مع أسرته 

 

يذكر أن الشيخ حمدان بن راشد، قد شارك مؤخرا مع الأمير السعودى محمد بن سلمان خلال زيارة الأخير إلى الإمارات، منافسات الجولة الختامية لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 فى موسم 2018 على حلبة مرسى ياس فى أبوظبى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

يوم الطفل العالمى.. ولى عهد دبى يلتقى طلاب المدارس من مختلف الجنسيات.. صور

فى عيد ميلاده الـ 36.. طفولة ولى عهد دبى × 10 صور

شاهد.. ولى عهد دبى يسترجع أيام الطفولة مع متابعيه

ولى عهد دبى

دبى

حمدان بن راشد

الامارات

اخبار الامارات

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة