شاهد.. ولى عهد دبى يتناول الغذاء برفقة أصدقائه فى الصحراء

كتب محمد عبد العظيم

يحرص الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، على مشاركة العديد من مواقفه الحياتية بعيدا عن الصفة الرسمية مع متابعيه، مثل مشاركته فى جولات الصيد أو الأنشطة الرياضية المختلفة التى يحرص على المشاركة فيها بالإضافة إلى الحيوانات التى يفضلها وغيرها، وفى هذا الإطار نشر ولى عهد دبى، صورة له خلال تناوله وجبة الغذاء مع أصدقائه.

وعلق حمدان بن راشد على صورة تناول الغذاء مع أصدقائه قائلا: "استمتع بتناول الغذاء مع أصدقائى فى هذا الطقس الجميل".



ولى عهد دبى يتناول الغذاء مع أسرته ولى عهد دبى يتناول الغذاء مع أسرته

يذكر أن الشيخ حمدان بن راشد، قد شارك مؤخرا مع الأمير السعودى محمد بن سلمان خلال زيارة الأخير إلى الإمارات، منافسات الجولة الختامية لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 فى موسم 2018 على حلبة مرسى ياس فى أبوظبى.