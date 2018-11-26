شاهد.. النقض تكتب كلمة النهاية فى القصاص للشهيد هشام بركات

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، الذى اغتالته يد الغدر عندما كان متوجهاً لمكتبه لمباشرة عمله، حينما انفجرت سيارة بجوار مركبه، لتقتص النقض من قاتليه بإعدام 9 منهم.
ويقدم "دوت مصر" خلال الفيديو التالى أبرز محطات قضية الشهيد هشام بركات النائب العام السابق.
أحداث القضية
29 يونيو 2015 توفى النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات
بداية القضية
14 يونيو أول جلسة لمحاكمة المتهمين بينهم 51 محبوسا و16 هاربا
عدد المتهمين
67 متهماً ما بين حضورى وغيابى تم إحالتهم للمحكمة فى القضية 314
مدة تدوال القضية
استمرت التحقيقات لمدة 10 أشهر بعدها قررت إحالته للمحاكمة الجنائية
شهود الأثبات
وصل عددهم إلى 102 شاهد وتم سماع أقوالهم على مدار تداولها بالمحكمة
تفاصيل أحداث القضية
قضت المحكمة بالإعدام لـ28 متهما
وحكماً بالمؤبد على 15
والسجن 15 عاما لـ8 متهمين
والسجن 10 أعوام لـ15 متهمًا
إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم متوفى.
إدراج على قوائم الإرهاب
فى 27 مايو 2017 أصدرت الجريدة الرسمية قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب
المحكوم عليهم بالإعدام
إحالت محكمة الجنايات 28 متهماً للمفتى بينهم 14 هاربا ليتم إعدام 9 بعد نظرها أمام النقض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة