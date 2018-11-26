شاهد.. النقض تكتب كلمة النهاية فى القصاص للشهيد هشام بركات

كتب عامر مصطفى

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، الذى اغتالته يد الغدر عندما كان متوجهاً لمكتبه لمباشرة عمله، حينما انفجرت سيارة بجوار مركبه، لتقتص النقض من قاتليه بإعدام 9 منهم.

ويقدم "دوت مصر" خلال الفيديو التالى أبرز محطات قضية الشهيد هشام بركات النائب العام السابق.

أحداث القضية

29 يونيو 2015 توفى النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات

بداية القضية

14 يونيو أول جلسة لمحاكمة المتهمين بينهم 51 محبوسا و16 هاربا

عدد المتهمين

67 متهماً ما بين حضورى وغيابى تم إحالتهم للمحكمة فى القضية 314

مدة تدوال القضية

استمرت التحقيقات لمدة 10 أشهر بعدها قررت إحالته للمحاكمة الجنائية

شهود الأثبات

وصل عددهم إلى 102 شاهد وتم سماع أقوالهم على مدار تداولها بالمحكمة

تفاصيل أحداث القضية

قضت المحكمة بالإعدام لـ28 متهما

وحكماً بالمؤبد على 15

والسجن 15 عاما لـ8 متهمين

والسجن 10 أعوام لـ15 متهمًا

إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم متوفى.

إدراج على قوائم الإرهاب

فى 27 مايو 2017 أصدرت الجريدة الرسمية قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

المحكوم عليهم بالإعدام

إحالت محكمة الجنايات 28 متهماً للمفتى بينهم 14 هاربا ليتم إعدام 9 بعد نظرها أمام النقض