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سقوط عاطل انتحل صفة شرطى لسرقة سيارة وبداخلها 4 الاف دولار بالساحل

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:57 ص
سقوط عاطل انتحل صفة شرطى لسرقة سيارة وبداخلها 4 الاف دولار بالساحل مديرية أمن القاهرة ـ أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكنت رجال مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط عاطل بعد قيامه بانتحال صفة شرطى واستيلائه على سيارة ملاكى من موظف بجامعة المنوفية ومبلغ مالى 3923 دولار أمريكى، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط قسم شرطة الساحل بلاغا من "محمد. ك"، 39 سنة موظف بجامعة المنوفية يفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة، واستقل سيارته بحجة كونه عليه حكم مطلوب عليه التنفيذ على حكم، وفى الطريق غافل المجنى عليه واستولى على سيارته وبها حقيبة تحتوى على مبلغ مالى 3923 دولار أمريكى.

وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبحوزته المضبوطات، وأرشد عن وجود السيارة فى شارع الوحدة بإمبابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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