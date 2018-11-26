video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير جورجيا بالقاهرة: "وقعت فى حب الأقصر وسأعود إليها"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:13 م
سفير جورجيا بالقاهرة: "وقعت فى حب الأقصر وسأعود إليها" جانب من زيارة سفير جورجيا بالقاهرة للأقصر
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قال سفير جورجيا بالقاهرة، الكسندر نالباندوف، إنه وقع فى حب مدينة الأقصر وينوى العودة إليها فى زيارة جديدة، بحسب بيان من السفارة الجورجية اليوم.
 
 
سفير جورجيا بالقاهرة أثناء زيارته الأقصر (4)
سفير جورجيا بالقاهرة أثناء زيارته للأقصر 
 
 
ويزور السفير نالباندوف حاليا محافظة الأقصر فى زيارة قصيرة التقى خلالها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين فى مجال السياحة والزراعة وأيضا إمكانية التعاون بين المناطق والمحافظات المختلفة بين البلدين.
 
 
وشكر نالباندوف محافظ الأقصر على حسن الاستضافة والدقة فى التنظيم لبرنامج الزيارة.
 
 
سفير جورجيا بالقاهرة أثناء زيارته الأقصر (2)
سفير جورجيا بالقاهرة مع محافظ الأقصر
 
 
وأوضح البيان أن هذه الزيارة الأولى للسفير، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإعداد برنامج حافل له لزيارة لأهم المعالم السياحية بها .
 
وأعرب سفير جورجيا عن انبهاره بما شاهده من مناطق اثرية والتى شعر فيها بعبق التاريخ وجماله وبراعة المصريين القدامى وحضارتهم الساحرة.
 
ويعود اليوم السفير الكسندر نالباندوف إلى القاهرة محملا بالكثير من الانطباعات الساحرة عن مدينة الأقصر، بحسب البيان. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أول بعثة أثرية صينية تعاين معبد مونتو بالكرنك تمهيدا لتطويره

شاهد.. الكنوز الفرعونية النادرة بمتحف الأقصر

صور.. "معبد الإيبت" بمنطقة الكرنك الفرعونية يستعد لإستقبال الأفواج السياحية أبريل 2019.. أمين الأعلى للآثار لـ"اليوم السابع": المعبد كان إستراحة لـ"المعبودة إيبت" قبل ولادة إبنها "أوزوريس"

جورجيا

مصر

سفير جورجيا بالقاهرة

اخبار مصر

الاقصر

السياحة المصرية




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة