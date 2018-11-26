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"روس أتوم": منتدى موردى الصناعات النووية حجر أساس لدعم التعاون بين الشركات الروسية و المصرية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:16 ص
"روس أتوم": منتدى موردى الصناعات النووية حجر أساس لدعم التعاون بين الشركات الروسية و المصرية جانب من منتدى الطاقات النووية
كتبت رحمة رمضان
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ألقى كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روس أتوم" الحكومية للطاقة النووية ومدير قسم التطوير والأعمال الدولية كلمة أشار فيها إلى أهمية منتدى موردى الصناعات النووية بالنسبة للجانب الروسى حيث يعد المنتدى الأول الرفيع المستوى ليس في مصر فحسب ولكن في المنطقة كلها فضلاً عن أنه  حدث رمزي في مصر نظراً لقيام الجانب الروسى بالتعاون مع الجانب المصرى بتنفيذ أحد أكبر المشاريع في تاريخ الطاقة الذرية.
 
وأعرب كوماروف عن ثقته فى أن هذا المنتدى سيصبح بمثابة حجر أساس لدعم وتعزيز التعاون المتبادل بين شركات الصناعة النووية الروسية والشركات المصرية .
 
وأوضح أن المحطة النووية بالضبعة ليست مجرد صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية المصرية، ولكن يمكن القول أنه منذ إنطلاق المشروع يعد التعاون في المجال النووي هو الحافز الرئيسي للعلاقات الروسية المصرية ، حيث يتيح مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة في مصر النظر بثقة إلى مستقبل شراكتنا لمدة قرن على الأقل.
 
وأضاف أن المحطة المستقبلية سيتم إنشاؤها على أساس مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث وهى الأحدث في العالم والتي أثبتت نجاحها بالفعل عند اعتمادها بوحدات الطاقة الروسية.
 
وأضاف أن التقنيات التى يستخدمها الجانب الروسى تجمع بين الخبرات المكتسبة على مدى أكثر من 70 عامًا من تاريخ الصناعة النووية الروسية لذلك لا شك في أن محطة الضبعة ستكون هي الأحدث والأكثر أمانًا في القارة.
 
وأضاف: "وفقاً لحساباتنا فإن كل دولار يُستثمر في بناء محطات طاقة نووية باستخدام التكنولوجيات الروسية سوف يجلب دولارين من إيرادات لشركات محلية ونحو 1.5 دولار من عائدات الضرائب ونحو 4 دولارات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني".
 
وأكد أن هذا المشروع هو أكبر مشروع للبنية التحتية حيث سيؤدي إلى خلق الآلاف من فرص العمل فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية فيه.
 
وأضاف أن شركة روس اتوم تولى أهمية كبيرة لتوطين الإنتاج حيث من المتوقع أن يصل مستوى التوطين في إطار بناء أول وحدة طاقة بالمحطة النووية بالضبعة إلى 20٪ من تكلفة المحطة.
 

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