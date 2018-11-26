video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: نشر واشنطن لصواريخ "إم كى41" انتهاك صارخ لمعاهدة الصواريخ

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:58 ص
روسيا: نشر واشنطن لصواريخ "إم كى41" انتهاك صارخ لمعاهدة الصواريخ نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
إضافة تعليق

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، نشر الولايات المتحدة صواريخ (إم كى 41) فى أوروبا انتهاكا صارخا ومباشرا لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ريباكوف- فى تصريح اليوم الاثنين- "خلافا لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، فإن نشر واشنطن لصواريخ (إم كى 41) فى أوروبا ونشر منصات تسمح باستخدام الصواريخ المجنحة متوسطة المدى (توماهوك) وغيرها من الأسلحة الهجومية من الأرض يعتبر انتهاكا مباشرا وصارخا لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف أن بلاده مازالت تنتظر الرد الأمريكى على مخاوفها بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وفيما يتعلق بالرد الروسى المحتمل على انسحاب واشنطن من هذه المعاهدة الصواريخ.. قال ريابكوف: "إنه من المبكر الحديث عن هذه المسألة".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد رد على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى مع روسيا، بالتأكيد على أن موسكو سترد على هذا الإجراء بما يناسبه.

يذكر أن ترامب سبق وأفاد بأن بلاده ستنسحب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وأن أمريكا ستواصل، على حد قوله، زيادة قدرتها النووية، وبعد ذلك ستكون واشنطن مستعدة لإيقاف هذه العملية والشروع فى خفض هذه الأسلحة، موضحا أن الرسالة موجهة فى المقام الأول إلى الصين وروسيا.

يشار إلى أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى السابق فى عام 1987، ووقعت المعاهدة فى واشنطن من قبل الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان والزعيم السوفيتى ميخائيل جورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أى صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التى يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: ليس لدينا صواريخ تخالف الاتفاق النووى مع أمريكا

روسيا

واشنطن

صواريخ ام كى 41

اوروبا

صواريخ متوسطه المدى




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة