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ربة منزل تتهم زوجها بتعذيب "رضيعهما " بالبحيرة.. والأب: كنت بلعب معاه

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:12 ص
ربة منزل تتهم زوجها بتعذيب "رضيعهما " بالبحيرة.. والأب: كنت بلعب معاه اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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اتهمت ربة منزل زوجها بالاعتداء على طفلها الرضيع بمركز دمنهور بالبحيرة وإصابته بفقدان للوعى وكدمات بالجسم.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ  لمركز شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول الطفل " م أ ا " 11 شهر مصاب بفقدان للوعى وكدمات بالجبهة وآثار عض بالصدر والبطن والفخذ الأيسر وآثار حرق بباطن القدم اليمنى.

وبسؤال والدته "ف س ص" 18 سنة ربة منزل اتهمت زوجها والد الطفل " أ ال س"  22 سنة عامل بالتعدى على ابنهما بالضرب واستخدامه ولاعه فى إحداث إصابته ولم تعلل سببا لذلك.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه بدعوى اللهو مع ابنه المذكور دون قصد منه، مضيفا  أن آثار الحرق بقدم الطفل نتيجة قيامه بتوجيه لهب الولاعه لخُراج صغير بقدمه ظنا منه أن ذلك يساعده على العلاج، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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