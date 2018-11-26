رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توفير الفول اليابس

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توفير سلعة الفول الصحيح اليابس، وذلك بحضور وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بسلعة الفول الصحيح اليابس، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات أراض تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما الآن فقد وصل اجمالى المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان، وهو ما يسهم فى إتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية.

من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة ستتخذ عددًا من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ فى إجراءات استيراد الكميات التى تفى باستهلاكنا من هذه السلعة، وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ التوصيات التى تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذى عقد يوم 11 نوفمبر الجارى لاستعراض ووضع الإجراءات الكفيلة باستمرار توفير الكميات المطلوبة من السلع الاساسية بالأسعار المناسبة فى الأسواق، هذا إلى جانب سرعة عرض الاستراتيجية الخاصة بملء الفجوات المتعلقة بتلك السلع الأساسية، حيث تضمنت التوصيات تشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى "اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي" تكون مهمتها متابعة عمليات العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية، وذلك من خلال البيانات الدقيقة التى سيتم اتاحتها عبر الخريطة الزراعية فى مصر، والتى تقوم بإعدادها وزارة الزراعة، والتى ستتضمن بيانًا بالمساحات المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلى وتوقعات العجز المحتمل فى إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز.