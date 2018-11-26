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دونالد ترامب يمدح نفسه مجددا: شكر لك President T

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:48 م
دونالد ترامب يمدح نفسه مجددا: شكر لك President T الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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لم يهدأ بعد الجدل الذى أثاره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى، عندما مدح نفسه فى عيد الشكر وعندما قال إنه يشعر بالامتنان لعائلته ولإنجازاته التى حققها للولايات المتحدة.

 

إلا أن ترامب كرر الأمر مجددا، وإن كان بشكل مختلف، حيث كتب على تويتر تغريدة موجها فيها الشكر لنفسه على ما يبدو بالقول Thank you President T، وهو الأمر الذى أثار حيرة وجدل بين الخبراء والصحفيين الأمريكيين.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست"، إن ترامب كتب فى تغريديته "من العظيم جدا أن أسعار النفط تتراجع (شكرا لك الرئيس T)، مشيرا إلى نفسه على الأرجح، وليس إلى الموسيقى المقيم فى لندن الذى يحمل اسم Prez T على تويتر".

 

وأوضحت الصحيفة أنه حتى فى البلد الذى أصبح معتادا إلى حد ما على وسائل الاتصال الفريدة التى يستخدمها الرئيس، فأن هذه الصيغة غير المتوقعة من مدح النفس سببت حالة من الارتباك والقلق.

 

فكتبت أستاذة القانون جويس ألين تقول إن منح ترامب نفسه اسم التدليل الرئيس جعلها تشرح بعد ارتياح شديد، كما لو كان يحاول أن يصور نفسه فى دور الأب الطيب الذى يحبه كل أطفال الحى فى مسلسل تلفزيونى فى الخمسينيات.

 

بينما كتبت الصحفية شوانا توماس تقول إنها افترضت فى البداية أن ترامب يشكر رئيس دولة منتجة للنفط. ويعتبر تيدور أوبيانج توجيما، رئيس غينيا الاستوائية الرئيس الوحيد الذى يبدأ اسمه بحرف  فى منظمة الدول المصدرة للنفط. لكن من غير المرجح على ما يبدو أن يكون ترامب قد أشار لأحد سوى نفسه فى هذه التغريدة التى كتبها فى طريقه إلى ملعبه للجولف.

 

 

 


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