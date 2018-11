دونالد ترامب يمدح نفسه مجددا: شكر لك President T

لم يهدأ بعد الجدل الذى أثاره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى، عندما مدح نفسه فى عيد الشكر وعندما قال إنه يشعر بالامتنان لعائلته ولإنجازاته التى حققها للولايات المتحدة.

إلا أن ترامب كرر الأمر مجددا، وإن كان بشكل مختلف، حيث كتب على تويتر تغريدة موجها فيها الشكر لنفسه على ما يبدو بالقول Thank you President T، وهو الأمر الذى أثار حيرة وجدل بين الخبراء والصحفيين الأمريكيين.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!