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حى العجوزة يشن حملة مكبرة بشارع جامعة الدول العربية وتشميع 5 محال مخالفة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:49 م
حى العجوزة يشن حملة مكبرة بشارع جامعة الدول العربية وتشميع 5 محال مخالفة حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع جامعة الدول العربية
كتبت أسماء نصار
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شن حى العجوزة بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع جامعة الدول العربية، بقيادة اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، وإشراف المهندس أحمد الطحطاوى مدير عام الإدارات الهندسية بالحى والمقدم محمد إبراهيم، مسئول شرطة مرافق حى العجوزة والمهندس حسام سرحان مدير إشغالات حى العجوزة، حيث تمت مراجعة تراخيص المحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهى المخالفة وتشميع المخالف منها.
 
وحررت الحملة غرامة 500 جنيه لأحد اصحاب المحال التجارية بسبب إهدار المياه، تطبيقا لقرار محافظ الجيزة الصادر فى فبراير 2018، بتحصيل غرامة مالية 500 جنيه لمن يقوم بإهدار المياه بكل أشكالها وصورها، وتشميع 5 محال تجارية لعدم وجود تراخيص، حيث تم مراجعة أكثر من 30 محل تجارى.
 
وتواصل الحملة عملها حتى نهاية اليوم لمراجعة المحال فى شارعى جامعة الدول العربية وشهاب، حتى ميدان لبنان.
 
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