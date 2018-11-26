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حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة بالمنيل

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:41 م
حبس حفيد طلعت حرب و5 آخرين بتهمة إتلاف ممتلكات خاصة بالمنيل الأقتصادى المصرى طلعت حرب
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تامر سمير على طلعت حرب حفيد طلعت حرب، و5 أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات،ووجهت لهم النيابة تهمة إتلاف ممتلكات خاصة .

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 19064 لسنة 2018 جنح مصر القديمة ، نشوب خلاف بين المتهمين وأحد الأشخاص على فيلا بشارع عبد العزيز آل سعود بمنطقة المنيل بمصر القديمة.

من جانبه قال محمد حشمت المحامى دفاع المتهم تامر سمير طلعت حرب،أن موكله حفيد شرعى للاقتصادى طلعت حرب، وأنه أثناء تسليم الفيلا محل الخلاف والتى آلت إلى موكلى عن طريق الميراث من هدى طلعت حرب ، فوجئوا بوجود أحد الأشخاص داخل الفيلا، وجارى أتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعدى 6 أشخاص عليه، أثناء تواجده بفيلته بمنطقة المنيل، مدعين وراثتها عن جدتهم ابنة طلعت حرب .

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات ، والتى أمرت بما سبق.

 

 

 


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