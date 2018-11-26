video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مقارنة بشهر أغسطس السابق له...

جهاز الإحصاء: ارتفاع أعداد المواليد خلال سبتمبر الماضى لـ 214.7 ألف مولود

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:00 م
جهاز الإحصاء: ارتفاع أعداد المواليد خلال سبتمبر الماضى لـ 214.7 ألف مولود 214 ألف مولود فى سبتمبر 2018
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء، أن أعداد المواليد خلال شهر سبتمبر الماضى، شهدت ارتفاعا، مقارنة بالشهر السابق له "أغسطس 2018"، بينما تراجعت مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق "سبتمبر 2017".

وأوضحت البيانات والواردة ضمن النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن عدد المواليد لشهر سبتمبر 2018 سجل 214.7 ألف مولود، مقابل 210.2 ألف مولود فى أغسطس 2018، و 221 ألف مولود خلال سبتمبر 2017.

وفى سياق متصل، أشارت البيانات الإحصائية إلى أعداد الوفيات، والتى شهدت ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضى، مسجلة 43.9 ألف حالة وفاة، مقابل 40.9 ألف حالة فى سبتمبر 2017، فى حين كانت 46.3 ألف حالة وفاة فى أغسطس 2018.

 

Capture
أعداد المواليد والوفيات خلال سبتمبر 2018

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 24% انخفاض فى حوادث الطرق و"الملاكى" الأكثر تسببا فى التصادمات

"الإحصاء" يكشف: رصيد السلع الغذائية خلال شهر نوفمبر يكفى البلاد 25 شهرا

الإحصاء: "السكة الحديد" رفعت إيراداتها إلى 198 مليون جنيه فى أكتوبر الماضى

المركزى للإحصاء: 75.9 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 9 أشهر

اعداد المواليد

ارتفاع المواليد

مواليد سبتمبر

جهاز الاحصاء

النشرة المعلوماتية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة