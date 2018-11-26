تغريم عيسى حياتو 500 مليون جنيه فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم

كتب :محمد أبو ضيف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، الإثنين، بتغريم عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم سابقا، وهشام العمرانى، سكرتير عام الاتحاد، سابقاً مبلغ خمسمائة مليون جنيه لكل متهم، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة الجنائية، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.

وكانت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم السابق، بمخالفة المادة "8" فقرات "أ"و"ب" و"د" من قانون "5"، حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم.

ومن ضمن الاتهامات اسند يسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم سابقا، لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12عامًا ما بين 2017 و2028.