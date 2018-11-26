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تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات وحلول تقنية متقدمة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 09:51 م
تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات وحلول تقنية متقدمة العاصمة الادارية الجديدة
كتبت هبة السيد
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 قال رمزى عيتانى، نائب رئيس باركو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على هامش مشاركته بمعرض القاهرة للاتصالات، أن الشركة تتعاون مع الحكومة المصرية فى عمليات التحول الرقمى وتعمل على تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات وحلول تقنية متقدمة.

 

 و أضاف عيتانى أن الشركة  تتعاون مع وزارة الداخلية وبعض البنوك فى العديد من المشروعات، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية

 

 

وقال إن السوق المصرى واعد ومن أكبر اسوق المنطقة، و تشهد مصر تنمية واسعة النطاق تدفع وتيرة النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات للشركات والمؤسسات، ونحن نعتبر مصر سوقاً مهمة جداً لنمو الشركة

 

 

 

يذكر أن مصر حققت نمواً اقتصادياً إجمالياً بلغ 5.2%، ومن المتوقع أن يتوسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحده فى مصر بنسبة 14% فى العام الحالي، وذلك مقارنة بأكبر معدل نمو حققه هذا القطاع فى البلاد بنسبة 12.5% فى عام 2017.

 

 

 


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