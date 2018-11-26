ترامب يتوعد بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل دائم

واشنطن (أ ش أ)

توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل دائم، ما لم ترسل المكسيك العديد من طالبى اللجوء إلى الولايات المتحدة لديها إلى بلدانهم، وذلك على خلفية اندلاع الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

وقال ترامب- فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) نقلتها صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية على موقعها الإلكترونى- أنه ينبغى على المكسيك تحريك مجموعة المهاجرين الوافدين، ممن ينتمى الكثير منهم إلى فئة المجرمين، على حد وصفه، من أجل العودة إلى بلدانهم، وإنه يتوجب عليها فعل ذلك بالطائرة أو بالحافلة أو بأية وسيلة آخرى ترتأيها.. موضحا أن هؤلاء لن يدخلوا الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "سنقوم بإغلاق الحدود بشكل دائم إذا لزم الأمر.. على الكونجرس تمويل بناء الجدار (الحدودى)".