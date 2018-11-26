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بريطانيا تتبرع بـ25 مليون استرلينى للمناطق المتضررة من الجفاف فى أفغانستان

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:22 م
بريطانيا تتبرع بـ25 مليون استرلينى للمناطق المتضررة من الجفاف فى أفغانستان تيريزا ماى
كابول (أ ش أ)
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أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 25 مليون جنيه استرلينى؛ بهدف إنقاذ حياة آلاف الأفغان المتضررين من الجفاف.

وقال وزير التنمية الدولية البريطانى بينى مورداونت (فى تصريحات له نقلتها وكالة أنباء /بجفاك/ الأفغانية): "إن المملكة المتحدة سوف توفر الغذاء الحيوى والمأوى والمياه النقية للأفغان المتضررين من واحدة من أسوأ موجات الجفاف التى واجهتها البلاد على الإطلاق".

ونقل بيان صادر عن السفارة البريطانية فى كابول حث بريطانيا للجهات المانحة الأخرى على التقدم جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة والانضمام إلى الجهود الدولية لدعم أكثر الناس عرضة للخطر فى العالم وتجنب وقوع كارثة إنسانية.

وقال مورداونت: "إن هذا الجفاف القاتل يؤثر بالفعل على ملايين الأفغان، الذين اضطر العديد منهم إلى ترك منازلهم وسبل عيشهم فى بحث يائس عن الضروريات الأساسية".

وتمثل المساعدات البريطانية الحالية البالغة 25 مليون جنيه إسترلينى تمويلاً جديدًا من صندوق الأزمات التابع لوزارة التنمية الدولية البريطانية.

وجاء فى البيان أن هذا المبلغ يضاف إلى مبلغ 10 ملايين جنيه استرلينى تم تقديمها للاستجابة لموجات الجفاف من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية فى وقت سابق من هذا العام، وبذلك يصل إجمالى الإنفاق فى وزارة التنمية الدولية على الاستجابة الإنسانية فى أفغانستان إلى 67 مليون جنيه إسترلينى.

وبموجب هذه المساعدات، سوف يتم توفير الخيام ومواد الإغاثة العاجلة لما يصل إلى 260 ألف شخص فروا من منازلهم قبل فصل الشتاء القارس.وتزويد 602 ألف و660 شخصا بالطعام أو التحويلات النقدية لشراء المواد الأساسية مع حصة شهرية من الطعام المغذى الخاص لمنع سوء التغذية عند الأطفال الصغار لكل أسرة.

 


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