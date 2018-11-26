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انهيار جديد لـ"بيتكوين" وتهاوى العملة الافتراضية لأقل من 4000 دولار

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:56 م
انهيار جديد لـ"بيتكوين" وتهاوى العملة الافتراضية لأقل من 4000 دولار بيتكوين
كتبت: إنجى مجدى
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تواصل العملة الافتراضية "البيتكوين" الانهيار، فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، تراجعت قيمة البتكوين إلى 4000 دولار لتفقد قرابة ثلث قيمتها خلال سبعة أيام فقط.

 

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، الاثنين، أن العملة الالكترونية هبطت إلى أقل من 4000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويعنى هذا أن البيتكوين فقد ما يقارب ثلث قيمته خلال أسبوع، فى واحدة من أسوأ عمليات البيع الأسبوعية المسجلة.

 

وانخفضت العملة الرقمية الآن بحوالى 80% منذ أن بلغت ذروتها بالقرب من 20.000 دولار فى أواخر العام الماضى. ويتزامن هذا الانهيار مع قرار مثير لسلطات ولاية اوهايو، حيث أعلنت الولاية عن السماح للشركات بدفع ضرائها بالعملة الإلكترونية وهو ما يمكن أن يعزز العملة ويدفعها نحو الأرتفاع مجددا.


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