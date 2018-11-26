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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:31 م
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الولايات المتحدة تحذر روسيا من التحرك "خارج القانون" فى أوكرانيا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:03 م
الولايات المتحدة تحذر روسيا من التحرك "خارج القانون" فى أوكرانيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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حذرت الولايات المتحدة روسيا الإثنين من أن التحركات "الخارجة عن القانون" مثل احتجاز سفن أوكرانية فى بحر آزوف تحول دون تطوير علاقات طبيعية بين واشنطن وموسكو.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة نيكى هايلى أمام مجلس الأمن الدولى إن "الولايات المتحدة ترحب بوجود علاقات طبيعية مع روسيا. ولكن الأفعال الخارجة عن القانون مثل هذه تستمر فى جعل ذلك مستحيلا".

واشتعلت الأوضاع فى أوكرانيا، اليوم بعد أن تظاهر المئات ضد روسيا بسبب حادثة بحر آزوف.

تأتى بداية الأزمة بعد أن، أعلن مركز العلاقات العامة فى جهاز الأمن الفدرالى الروسى اليوم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"يانى كابو"، التى انتهكت الحدود مع روسيا الاتحادية.

من جانبها وصفت روسيا هذه الممارسات الأوكرانية بـ"الإرهاب البحرى" وشددت على عمليات تفتيش السفن الأوكرانية فى الجزء الخاص بها من بحر أزوف، إلا أن وزارة الخارجية الأوكرانية اعترفت فى نهاية الأمر بأن عناصر حرس الحدود الروسية تلتزم تماما بالبروتوكولات الخاصة بإجراء التفتيش.

واقترحت المانيا وفرنسا التوسط بين أوكرانيا وروسيا لتفادى تحول التوتر بين البلدين إلى "أزمة خطيرة"، وفق ما أعلن الاثنين فى مدريد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس.


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