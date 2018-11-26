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الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحى دوائر زفتى وطامية والعريش

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:28 م
الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحى دوائر زفتى وطامية والعريش الهيئة الوطنية للانتخابات- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية لدوائر زفتى بالغربية وطامية بالفيوم والعريش  بشمال سيناء وذلك طبقا لما ورد بقرارات لجان الفحص بالمحاكم الابتدائية للدوائر التى ستجرى فيها الانتخابات التكميلية .

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وقال المستشار محمود حلمى الشريف ،  نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة أعلنت القائمة النهائية للمرشحين بعد قيام المحكمة بالفصل فى الطعون المقدمة من بعض المترشحين .

 

وجاءت أسماء المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية كالتالى :

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